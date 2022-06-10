شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة بول كول ببطولة موريشيوس تعزز صدارة على فرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، هزيمة مفاجأة ليودع منافسات الدور نصف النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش المقامة خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال.

وخسر بول كول أمام منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة3-0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-8 .

بهذه الهزيمة يحتفظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة بصدارة التصنيف العالمي للرجال والذي استعاده في بداية يونيو الجاري، حيث كان من المقرر أن يصعد بول كول لصدارة التصنيف بشكل رسمي في حالة تأهله للنهائي.