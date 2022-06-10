شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بـ"المثلوثي".. واللاعب يؤكد استمرار إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك للاطمئنان على إصابته.

وأوضح اللاعب للمدرب البرتغالي أنه مازال يشعر ببعض الآلام في موضع الإصابة، وطالبه المدير الفني بعدم التعجل في العودة لحين التعافي بشكل كامل.

وأدى "المثلوثي" تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران اليوم.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.