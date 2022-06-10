شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يغادر غدا إلى سيول لمواجهة كوريا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر بالمطار الخليج 365 أن المنتخب سيغادر إلى كوريا علي متن إحدى الطائرات التابعة للناقل الوطنى المصرىً شركة مصر للطيران الرحلة رقم 3301 والمقر إقلاعها فى الـ7 مساء غد، السبت من مبنى الركاب رقم 3 وعلى متنها 101 راكب.

وعلمت الخليج 365 أن الجانب الكورى يتحمل تكلفة الرحلة بالكامل والمؤجرة من شركة مصر للطيران.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح اليوم الجمعة قادما من مالاوى بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.