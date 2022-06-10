شكرا لقرائتكم خبر عن "تقرير سرى" يجهز الزمالك لمواجهة الأهلي قبل قمة يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن فريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين في القمة المقبلة والمقرر لها 19 يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

وسيقوم الجهاز المعاون بجمع كل المعلومات والمباريات الأخيرة التي خاضها الأهلي وكذلك مباراتي المنتخب امام غينيا واثيوبيا لمراقبة لاعبي الأهلي ومعرفة مستواهم علي أرض الواقع قبل المواجهة الهامة للفريقين والتي سيتحدد علي أثرها شكل المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة جمعها من 20 مباراة ، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 16 مباراة فقط، حيث تم تأجيل بعض المباريات للأهلي نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي والتي حصل خلالها الأهلي علي المركز الثاني امام الوداد المغربي.

من ناحية أخرى يبحث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حل لأزمة الجبهة اليمني قبل مواجهة الداخلية المقرر لها الأثنين المقبل ضمن مباريات كأس مصر، وذلك بعد إصابة حازم إمام ، بخلاف استمرار حمزة المثلوثي في برنامجه التأهيلي حيث يعاني من التواء في الكاحل.

ويدرس فيريرا مشاركة إسلام جابر في مركز الظهير الأيمن خاصة انه شارك في هذا المركز من قبل، فيما يرى الجهاز المعاون إمكانية الدفع بأحد لاعبي فريق الشباب في هذا المركز لاكتساب الخبرة في مباراة سهلة نسبيا علي الفريق، والاستفادة من إمكانيات اسلام جابر في وسط الملعب في ظل غياب الدوليين.

في سياق مختلف تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاراحة المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن منافسات كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة المقرر لها 19 من نفس الشهر وهي المباراة التي يضعها الجهاز الفني في مقدمة اهتماماته خلال الفترة المقبلة لانها ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدورى وشكل المنافسة هذا الموسم.

ويرغب فيريرا في تجهيز القوة الضاربة للفريق بدنيا وفنيا قبل مواجهة الأهلي وذلك من خلال منحهم راحة في مباراة الداخلية والاعتماد علي الناشئين والبدلاء.