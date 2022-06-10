شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات عاجلة من الأهلى لموسيمانى فى اجتماع "حسم المصير".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى ، ويعقد مسئولو الاهلى اجتماعاً مع المدرب لحسم موقفه من أمور عديدة على رأسها إجراء بعض التعديلات في طاقمه المعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابلاغه عبر زووم في الساعات الماضية بضرورة تواجد مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط أحمال جديد .

ترى إدارة الاهلى أن موسيمانى يمنح لاعبى الفريق اجازات كثيرة للغاية دون داع وهو ماترفضه الادارة وتطلب من المدرب تقليله مع تجهيز اللاعبين الذين لايشاركون بصفة مستمرة بنتظيم مباريات ودية لتجهيزهم.

كما تنتظر إدارة الاهلى تفسيراً قاطعاً من موسيمانى حول كثرة تصريحاته الاعلامية فى الفترة الاخيرة واتهامه لإدارة النادى بأنها تتخذ قراراتها من خلال السوشيال ميديا وكشفه لبعض الكواليس التى تدور فى الغرف المغلقة والخاصة باللاعبين .

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

وكان الأهلى قد مدد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.