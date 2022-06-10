شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه يشيد بتنظيم الدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أنطونيوس سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه إعجابه بالمستوى التنظيمي لمنافسات الدوري العالمي "سيرياس ايه" المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع سبينوس مع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري، وطاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي وفي حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة على هامش الدوري العالمي.

تطرق الاجتماع أيضا لشرح الخطة المستقبلية ودعم الاتحاد الدولى للاتحاد المصرى للاستمرار فى مسيرة النجاح على المستوى الدولى خلال الفترة المقبلة.

أكد الدهراوي أن سبينوس أعرب عن إعجابه بقدرات وإمكانيات مصر في تنظيم أكبر البطولات العالمية موضحا أنه وعد الاتحاد المصري بتنظيم العديد من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن منافسات الدوري العالمي تشهد منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة.

يذكر أن بطولة الدوري العالمي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة حيث تشهد مشاركة 850 لاعبا ولاعبة يمثلون 75 دولة.