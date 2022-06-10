شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر موانزو: جاري التنسيق لنقل جثمان كريم أبو قورة إلى القاهرة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتر موانزو المسؤول الأمني عن منطقة كاساراني في كينيا التي استضافت بطولة إفريقيا لكرة السلة للجامعات عن اللحظات الأخيرة في وفاة اللاعب المصري كريم أبو قورة.

ويتواجد كريم أبو قورة ضمن بعثة منتخب جامعة AUC المشارك في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة في كينيا في الفترة الحالية وتوفى خلال مباراة جامعته صباح اليوم الجمعة.

وقال موانزو في تصريحات صحفية "سقط اللاعب صاحب الـ 20 عامًا على ظهره خلال المباراة، المسعفون تحركوا بشكل سريع لمحاولة إنقاذه".

وتابع "المسعفون توجهوا باللاعب المصري إلى أقرب مستشفى من الملعب وبذل الأطباء قصارى جهدهم ولكن لسوء الحظ، توفى".

مضيفًا أنه جاري التنسيق في الوقت الحالي مع مسئولي السفارة المصرية في كينيا لنقل الجثمان إلى القاهرة في وقت لاحق من يوم الجمعة.