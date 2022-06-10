الامارات | كوبر أبرز المرشحين لخلافة جلال في تدريب المنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن كوبر أبرز المرشحين لخلافة جلال في تدريب المنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أسماء المدربين الأجانب تتردد في ساحة الكرة المصرية، لقيادة الفراعنة خلفاً للمدرب الوطني إيهاب جلال الذي أصبح في طريقه للرحيل عن تدريب المنتخب المصري، بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين دون رد، وتذيله مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وبرز اسم المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر للعودة مجدداً لتدريب الفراعنة، بحسب وسائل الإعلام المصرية، بعدما أصبح مدربا حراً بعد إقالته من تدريب الكونغو.

وحقق كوبر إنجازات عدة مع الكرة المصرية، حينما قاد الفراعنة لبلوغ المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية، بعد غياب ثلاث دورات عن البطولة القارية، وخسر الفراعنة في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

ويعد الإنجاز الأكبر للمدرب الأرجنتيني، حينما بلغ مع منتخب مصر، مونديال روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاماً عن الظهور في كأس العالم.

كما تردد اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي عمل مع الفراعنة لنحو سبعة أشهر قاده فيه للمباراة النهائية لبطولة الأمم الافريقية والتي خسرها أمام السنغال بضربات الترجيح، وهو السيناريو الذي تكرر مع أسود الترانغا في المواجهة الفاصلة لمونديال قطر 2022.

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