أشرف صبحي يدعو لمؤتمر قومي لإنقاذ الكرة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدعوة، اليوم الجمعة، لعقد مؤتمر قومي كبير لتطوير وحل مشاكل كرة القدم في مصر.

وأشار الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، للحكومة وجود دور القطاع الخاص وهو ما نفذته وزارة الشباب والرياضة، لذلك بدأ الماراثون من أحد مشروعات القطاع الخاص، موجها الشكر لكل رجال الأعمال الذين عملوا في الرياضة وساهموا في الاستثمارات الرياضية".

وأكد صبحي أن دخول رجال الأعمال في الاستثمارات الرياضية والمنشآت الرياضية سيساهم في توسيع قاعدة المشاركة والممارسة، مشددا على أن الرياضة من أساليب التسويق للمدن والمنشآت والمشروعات القومية مثل استضافة المحافظات والمنشآت والمشروعات القومية للأحداث والبطولات.

وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد، المشاركة في ماراثون للدراجات في اتجاه حقل ظهر غرب بورسعيد، وتفقد أعمال تطوير نادي السلام البحري، وافتتاح مركز شباب بورفؤاد عقب أعمال تطويره، وافتتاح معرض لمنتجات مصانع الشباب والحرف اليدوية، وحضور عدة فعاليات بالمدينة الرياضية، وحضور احتفالية بساحة مصر بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وحضور حفل تأبين الراحل الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق.