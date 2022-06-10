الحكومة تنفي إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية

الشارقة - اميمة ياسر - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُشيرةً إلى تحقيق القناة نمواً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.

وفي سياق متصل، شهدت القناة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) بعبور الوحدة الأحدث في العالم (ENERGEAN POWER) ضمن قافلة الجنوب، والتي مثلت تحدياً لقناة السويس في تسهيل عبور صعب لسفينة الغاز الطبيعي المسال، والتي يصل ارتفاعها الي 69.5 متراً وغاطس يصل إلى 18.5 متر، واستغرق عبورها 26 ساعة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).