موعد مباراة الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالأهلي لتجاوز أحزان خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي استعداداً للتحديات المقبلة على الصعيد المحلى.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

الأهلى يترقب عودة موسيمانى لحسم الملفات المهمة

يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ"فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيمانى مساء الثلاثاء الماضى موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.

وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التى تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور فى اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.

وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة على أن يكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا. منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، فيما يتواجد بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس.

الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين