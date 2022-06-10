شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد معايير تقييم معارى الزمالك قبل تحديد مصيرهم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا عدة معايير يتم من خلالها تقييم اللاعبين المعارين خارج الزمالك في الموسم الحالي، لتحديد مصيرهم سواء بالعودة الي الزمالك في الموسم المقبل او تسويقهم او استمرار اعارتهم في اندية أخرى.

واستقر فيريرا علي مشاهدة اللاعبين في التدريبات عقب عودتهم قبل إصدار قرار في مصيرهم، حيث يرغب في مشاهدتهم علي أرض الواقع والتعامل مباشرة مع المعارين قبل تحديد موقفه النهائى، كما سيتم النظر الي مستواهم في المباريات التي خاضوها مع فرقهم التي كانوا معارين اليها، وبالنسبة للاعبين المعارين والذين لم يشاركوا مع فرقهم سيتم معرفة أسباب عدم المشاركة للحكم علي تجربة الإعارة من كل الاتجاهات ومعرفة مدى إمكانية استفادة الفريق منهم.

من ناحية أخرى يبحث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حل لأزمة الجبهة اليمني قبل مواجهة الداخلية المقرر لها الأثنين المقبل ضمن مباريات كأس مصر، وذلك بعد إصابة حازم إمام ، بخلاف استمرار حمزة المثلوثي في برنامجه التأهيلي حيث يعاني من التواء في الكاحل.

ويدرس فيريرا مشاركة إسلام جابر في مركز الظهير الأيمن خاصة انه شارك في هذا المركز من قبل، فيما يرى الجهاز المعاون إمكانية الدفع بأحد لاعبي فريق الشباب في هذا المركز لاكتساب الخبرة في مباراة سهلة نسبيا علي الفريق، والاستفادة من إمكانيات اسلام جابر في وسط الملعب في ظل غياب الدوليين.

في سياق مختلف تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاراحة المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن منافسات كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة المقرر لها 19 من نفس الشهر وهي المباراة التي يضعها الجهاز الفني في مقدمة اهتماماته خلال الفترة المقبلة لانها ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدورى وشكل المنافسة هذا الموسم.

ويرغب فيريرا في تجهيز القوة الضاربة للفريق بدنيا وفنيا قبل مواجهة الأهلي وذلك من خلال منحهم راحة في مباراة الداخلية والاعتماد علي الناشئين والبدلاء.