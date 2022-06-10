شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بأول دوري فى تاريخه عبر بوابة "يونان الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره يونان الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحسم تتويجه بطلا للدوري الممتاز لأول في مرة في تاريخه وذلك في مثل هذا اليوم 10 يونيو 1949.

حملت أهداف الأهلى توقيع السيد حسين عطية "توتو" على هدفين، وحسين مدكور كابتن الفريق لهدف، بينما نال كلابسيس شرف تسجيل هدف الجالية اليونانية الوحيد فى شباك الأهلى فى مسابقة الدوري، عندما نجح فى هز شباك كمال حامد حارس الأهلي.

نجح المارد الاحمر فى توسيع الفارق إلى 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك والإسماعيلى، والمتبقى لهما مباراتان وقتها، والأهلى متبقى له مباراة فى الجولة الختامية.

شارك فى تتويج الأهلى باللقب الأول تحت قيادة لبيب محمود، كل من حسين مدكور، ومحمود حمدى كروان كباتن الفريق، ومعهم كمال حامد، وأحمد مكاوي، وفؤاد صدقي، ومحمد أبوحباجة وحلمى أبوالمعاطي، ومحمد لهيطة، عبدالعزيز همامي، والسيد حسين عطية توتو، وسيد عثمان، وسيد بخيت، ووديع عجوة، عبداللطيف تامر، عبدالمنعم شطارة، وصبحى يونس، ومعهم من الصاعدين صالح سليم، وفتحى خطاب، والحارس يحيى الصغير.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.