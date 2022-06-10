شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى عن هزيمة المنتخب: 12 عاماً لم نححق انجازاً نحتاج إلى تغيير شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، على الخسارة الصادمة التي تلقاها الفراعنة أمام منتخب أثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس بمالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.

كتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر: استعدو لسماع نفس الاقتراحات القديمه من جديد، اقتراحات ستقودنا للخلف اكثر و بسرعه اكبر فنحن نشأنا في مجتمع يخشي التغيير و يهابه..تربينا علي ثقافة *من فات قديمه تاه*..*اللي تعرفوا احسن من اللي متعرفوش*..*من خاف سِلِم* فنحن لا نتغير ابداً عن قناعه..نتغير عندما نيأس..نتغير رغماً عنا.. التغيير لن يحدث الا بحلول جذريه تعيد هيكله المنظومة بأكملها.

أضاف: تغيير شامل في الفكر اولاً..لن نبتكر او نخترع فالعالم مليء بتجارب مشابهه ناجحه..كره القدم في العالم اصبحت علم يُبني عليه صناعه واستثمار، ليست شعارات واناشيد و توازنات وفهلوه و مجاملات..الكل مسئول و الكل مُلام..

واختتم: قرأت الكثير من الأراء و التعليقات بعد خسارة المنتخب أمس..ثم خطر ببالي..أليست هذه نفس الاراء وكأن الزمن يعيد نفسه كل فتره؟ أليس هذا ما سمعناه بعد غانا ٢٠١٤ و الجابون ٢٠١٧ ومصر ٢٠١٩؟ ..١٢ عام علي اخر انجاز للجيل الذهبي للمنتخب الذي بالمناسبة لم يتأهل لكاس العالم وقتها!!.