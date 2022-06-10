شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يحتفل بفوز منتخب بلاده على جنوب السودان بثلاثية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المالي أليو ديانج لاعب النادى الأهلى، بفوز منتخب بلاده بنتيجة 3 / 1 على منتخب جنوب السودان فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "سانت ماري" على أرض الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ونشر ديانج صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من احتفاله بفوز منتخب بلاده وعلق: 3 نقاط برافو.



اليو ديانج (1)



اليو ديانج (2)

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق كل من محمد كامارا وسيكو كواتا وأليو ديانج لمنتخب مالى، بينما أحرز هدف جنوب السودان الوحيد كيكي كوياطي مدافع منتخب مالى بالخطأ فى مرماه، وجاء هدف أليو ديانج في الدقيقة 95 من عمر المباراة من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وشارك ديانج مع منتخب مالى خلال الشوط الثانى بديلا فى الدقيقة 85 واستطاع فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، وفى الدقيقة الأخيرة تلقى تمريرة مميزة من مهاجم مالى وضعها بباطن القدم على يمين حارس جنوب السودان.

يتصدر المنتخب المالى المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ويأتى منتخب جامبيا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط فيما بقى كل من جنوب السودان والكونغو بدون رصيد.