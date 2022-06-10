شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لحل أزمة عقوبة الجزيرى خوفاً من إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى جهوده خلال الأيام الأخيرة لتدبير عقوبة المحترف التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش السابق بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بتغريم النادي الاسماعيلي 600 ألف دولار لصالح اللاعب بشكل نهائي.

وكان الجزيرى الذى انضم للإسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار فى يناير قبل الماضي، إذ يُصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

وبات الإسماعيلى مطالباً بتسديد مايقرب من 12 مليون جنيه للاعب ، وحال عدم سداد الغرامة المقررة، سيتم حرمانه من القيد لمدة 3 سنوات،وسط الازمة المالية الطاحنة التي تعيشيها القلعة الصفراء.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.