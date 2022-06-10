شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون لاعبيه الدوليين.

واصل نادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام الأهلى

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى الأهلى فى الثامنة مساء الأحد 19 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

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وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له فى الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وضم إيهاب جلال من الزمالك كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.