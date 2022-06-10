شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يعزل لاعبى الأهلى عن أجواء "مصير موسيمانى" قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سامى قمصان المدرب العام بالنادى الأهلى لاعبى فريقه بالابتعاد عن الأجواء الإعلامية والجماهيرية التى تتحدث عن مصير الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة، مشدداً على ضرورة عدم التحدث فى هذا الشأن مطلقاً، لاسيما أن الفريق تنتظره مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم المقرر لها مساء الأحد المقبل بدور الـ 32 لكأس مصر .

عقد سامى قمصان جلسة مع لاعبيه على هامش التدريبات اليومية طالبهم خلالها بغلق صفحة خسارة دورى الأبطال الأفريقى وبداية صفحة جديدة في المباريات المقبلة للفوز بها ومصالحة الجماهير الغاضبة من ضياع اللقب الأفريقى، مشدداً على خطورة المرحلة المقبلة للفريق حيث ستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

ومن جانبهم تعاهد اللاعبون على استعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة عن طريق استعادة صدارة الدوري والفوز بالقمة على حساب الزمالك وكذلك الإطاحة ببراميدز لإستكمال مشوار كأس مصر والصعود للمباراة النهائية وملاقاة الفارس الأبيض.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصرى بالسلوم بدون 14 لاعباً هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة المتواجدين مع منتخب مصر، وكذلك الثلاثى الأجنبى بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالى، وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.

ويعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ"فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيمانى مساء الثلاثاء الماضى موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.

وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التى تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور فى اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.

وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة على أن يكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة المقبلة.