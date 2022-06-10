هزيمة منتخب مصر .. إستقرار إتحاد الكرة على «إقالة إيهاب جلال»

الشارقة - اميمة ياسر - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على إقالة إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد الهزيمة التى تعرض لها المنتخب أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين وذلك وفقا لما نشرته صدى البلد.

ووفقاً لصدى البلد ، كان الاتحاد قد دعا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وبحسب صدى البلد وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع هام لمناقشة أسباب الهزيمة والإطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

من جانبها قالت الوطن ، يحسم خلال الساعات المقبلة، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الموقف النهائي للمدير الفني للمنتخب إيهاب جلال، سواء بالاستمرار في منصبه أو توجيه الشكر له وإصدار قرار إقالته عقب خسارة المنتخب ضد إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.