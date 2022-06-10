شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد خدمات ياسر حمد أمام المنصورة لمشاركته مع منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادي المصري، لخدمات مدافعه الفلسطيني ياسر حمد، خلال المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل أمام نادي المنصورة في مباراة دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وذلك لارتباط اللاعب بخوض باقي مباريات تصفيات أمم أسيا مع منتخب بلاده.

وكان ياسر قد انضم إلى منتخب فلسطين نهاية مايو الماضي، وذلك لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أسيا، وشارك ياسر حمد أساسياً في فوز منتخب فلسطين على منتخب منغوليا بهدف نظيف في المباراة الأولى من التصفيات، ويرتبط اللاعب بخوض مباراتي، اليمن والتي تقام غداً بالجولة الثانية من التصفيات، والفلبين والتي تقام يوم 14 يونيو في الجولة الثالثة.

وعقد الجهاز الفني الجديد للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، عدة جلسات نفسية لتحفيز لاعبى الفريق خلال الأيام الماضية، لاستعادة الثقة المفقودة بعد سلسلة الهزائم المتتالية التى تعرض لها المصرى فى مسابقة الدوري العام، قبل إقالة معين الشعباني من تدريب الفريق.

ويحتل النادي المصري المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المنصورة الأحد المقبل والموافق 12 يونيو، وذلك خلال منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.