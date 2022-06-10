شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي بعد هزيمة المنتخب: كرة القدم تدار علي أسس علمية وليست بالفهلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد المحمدي نجم المنتخب الوطني السابق، على الخسارة الصادمة التي تلقاها الفراعنة أمام منتخب أثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس بمالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.

وكتب المحمدي عبر حسابه الشخصي على تويتر: كرة القدم تدارعلي أسس علميه وليست بالفهلوة علشان تتقدم ويكون في نجاحات لابد من تغيير جزري وايجاد كوادر رياضيه كبيرة تقود كرة القدم المصريه الي الطريق الصحيح في كل مراحلها السنية.

أضاف: البداية من منتخبات الناشئين والشباب لابد من تعيين مدربين مؤهلين حاصلين علي رخص تدريب عالمية.



احمد المحمدي

هزيمة صادمة تلقاها المنتخب الوطني في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة أمام إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس بمالاوى.

وشهدت المباراة عدة خطايا فنية من جانب إيهاب جلال مدرب الفراعنة، الذي تلقى أول هزيمة في ثاني مبارياته الرسمية مع المنتخب بعد توليه المسئولية خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش.

بدأ جلال مباراة إثيوبيا بتشكيل غير متناسق من الناحية الفنية، حيث اعتمد على عمر جابر في قيادة الجبهة اليمنى للمنتخب، على الرغم من أن عمر كمال لاعب فيوتشر كان المرشح الأول للعب أساسياً فى ذلك المركز، وتسبب خطأ جلال فى استقبال الفراعنة للهدف الأول أمام المنتخب الإثيوبى.

كما سقط مدرب الفراعنة فى خطأ آخر بالاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على الرغم من أن اللاعب لم يشارك في هذا المركز كثيراً مع الأهلي، وخاصة في ظل تراجع مستواه بالفترة الأخيرة، ليتسبب في استقبال الفراعنة للهدف الثاني، وكان من المتوقع أن يبدأ جلال بكريم حافظ.