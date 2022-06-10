شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن حل لأزمة الجبهة اليمنى قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حل لأزمة الجبهة اليمني قبل مواجهة الداخلية المقرر لها الأثنين المقبل ضمن مباريات كأس مصر، وذلك بعد إصابة حازم إمام ، بخلاف استمرار حمزة المثلوثي في برنامجه التأهيلي حيث يعاني من التواء في الكاحل.

ويدرس فيريرا مشاركة إسلام جابر في مركز الظهير الأيمن خاصة انه شارك في هذا المركز من قبل، فيما يرى الجهاز المعاون إمكانية الدفع بأحد لاعبي فريق الشباب في هذا المركز لاكتساب الخبرة في مباراة سهلة نسبيا علي الفريق، والاستفادة من إمكانيات اسلام جابر في وسط الملعب في ظل غياب الدوليين.

في سياق مختلف تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاراحة المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن منافسات كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة المقرر لها 19 من نفس الشهر وهي المباراة التي يضعها الجهاز الفني في مقدمة اهتماماته خلال الفترة المقبلة لانها ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدورى وشكل المنافسة هذا الموسم.

ويرغب فيريرا في تجهيز القوة الضاربة للفريق بدنيا وفنيا قبل مواجهة الأهلي وذلك من خلال منحهم راحة في مباراة الداخلية والاعتماد علي الناشئين والبدلاء.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل الجهاز الفني إن فيريرا بدأ في وضع اللمسات النهائية حول التقرير الذي سيقدمه لادارة الكرة بالنادي ويتضمن التقرير المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها وكذلك الراحلين بنهاية الموسم الحالي.

وتضمن التقرير 3 مراكز يحتاج فيريرا لتدعيمها في الصيف وهي المهاجم الصريح والظهير الأيمن والارتكاز، فيما طلب رحيل 7 لاعبين، علي ان يتم تقييم المعارين عقب عودتهم وخوضهم تدريبات تحت اشراف المدير الفني.