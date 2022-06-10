شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى أول صفقات الميركاتو الصيفى باستعارة نجم إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو طلائع الجيش، فى الوقت الحالى، الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإنهاء إجراءات استعارة محمد شريف حتحوت لاعب إنبى لمدة موسم واحد بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل والأمور الخاصة بالإعارة.

وكان إنبى قد نجح فى تجديد عقد محمد شريف "حتحوت" لمدة ثلاثة مواسم قادمة قبل أن يوافق على إعارته للطلائع.

وكان الطلائع قد دخل في مفاوضات مع انبى لإستعارة مهاجمه لحل أزمة العقم الهجومى التي عانى منها الفريق طوال الموسم الحالي.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.