شكرا لقرائتكم خبر عن فيرناندو يستقر على شكوى الإسماعيلى للفيفا بسبب أزمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر المحترف الأرجنتينى دييجو فيرناندو لاعب الإسماعيلى على رفع شكوى ضد الدراويش فى الاتحاد الدولى فيفا بعدما فشل كل محاولات الطرفين لاحتواء الأزمة، حيث أصر فيرناندو على موقفه الرافض بتسلم شيك بقيمة 20 ألف دولار من رئيس ناديه قيمة جزء من مستحقاته لدى النادى بعد خصم الضرائب.

ورفض اللاعب تسلم الشيك بداعٍ أن النادى احتسب القيمة قبل تغير سعر الدولار فى السوق، وبالتالى لجأ لمحاميه الذى طالبه بالاستمرار على موقفه الرافض لاستلام مستحقاته، تمهيداً لمقاضاة الإسماعيلى بنفس طريقه زميله السابق كارميلو.

ويعد محامى فيرناندو هو نفس محامى كارميلو الذى هرب من الإسماعيلى منذ أيام قليلة، ولم يتقاض اللاعب الأرجنتينى نسبة الـ50 % من مستحقاته لدى القلعة الصفراء.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد مهاجمه الأرجنتيني دييجو فيرناندو بداعى رفضه تسلم مستحقاته تمهيداً للهروب ومقاضاة النادى.

وكلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي في شكوي البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب لدي المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.