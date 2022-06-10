شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 بعد الخسارة من إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذوق منتخب مصر طعم الخسارة الأولى فى عهد مدربه الجديد إيهاب جلال، وذلك على يد إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وحل المنتخب المصرى ضيفا على نظيره الإثيوبى فى مالاوى لأسباب أمنية، وذلك فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية.

ونجح منتخب إثيوبيا فى التغلب على وصيف بطل أفريقيا بهدفين دون مقابل، مساء الخميس، ليذيق إيهاب جلال هزيمته الأولى في ثاني مبارياته مع المنتخب المصري.

وعلى الجانب الآخر حقق فريق غينيا فوزًا قاتلًا أمام نظيره مالاوي بهدف نظيف، عن طريق نجم الفريق نابي كيتا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الهزيمة من أثيوبيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره كوريا الجنوبية مساء يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري في لقاء ودي فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة

ويلتقى المنتخب المصري مع منتخب مالاوي في المباراة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا في شهر سبتمبرالمقبل.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

منتخب إثيوبيا .. 3 نقاط

منتخب مالاوي.. 3 نقاط

منتخب غينيا.. 3 نقاط

منتخب مصر.. 3 نقاط

بعثة منتخب مصر تعود اليوم من إثيوبيا

عادت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة إلى القاهرة قادمة من مالاوى في طائرة خاصة بعد خوض الفراعنة مواجهة إثيوبيا، التي أقيمت أمس في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المقرر لها 2023 في كوت ديفوار.

الغيابات تحاصر الفراعنة أمام كوريا الجنوبية

ويستعد المنتخب بقيادة إيهاب جلال لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في الأراضى الكورية، ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال قائمة المنتخب لهذه المواجهة، والتي ستشهد العديد من الغيابات والتي يأتي في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، كما ستشهد القائمة العديد من اللاعبين الجدد لمنحهم الفرصة في المباراة الودية.