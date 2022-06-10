شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على بيرسى تاو بعد مغادرة مباراة المغرب للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الطبى للأهلى على الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بعد مُغادرته مباراة منتخب بلاده أمام المغرب أمس الخميس، فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة للإصابة.

وغادر بريسيى تاو أرض الملعب فى اللحظات الأخيرة من مباراة الأمس بسبب شعوره بإصابة عضلية، حيث فضّل الجهاز الفنى للمنتخب الجنوب أفريقى خروج اللاعب من أرضية الملعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

وخرج بيرسي تاو، فى الدقيقة 90+1 من المباراة التى جمعت بين المنتخب الجنوب أفريقي ونظيره المغرب، في إطار منافسات دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره المغرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، أمس الخميس.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد منتخب المغرب في المركز الأول برصيد 3 نقاط.