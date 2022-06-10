شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يصطدم بطارق مؤمن فى أول مواجهة مصرية إنجليزية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل طارق مؤمن والمصنف السادس عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور نصف النهائى ببطولة موريشيوس للاسكواش، المقامة خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال و30 ألف دولار للسيدات.

ويلتقى طارق مؤمن، اليوم الجمعة، فى منافسات الدور نصف النهائى، مع محمد الشوربجى المصنف الثالث، والذى قرر مؤخرا اللعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش بدلا من مصر، لتكون هذه المباراة هى المواجهة الأولى بين الشوربجى ولاعب مصرى، بعد تحول انتماء محمد الشوربجى.

وفاز طارق مؤمن على مواطنه عمر مسعد في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-2, 7-11, 11-7 .

كمل فازت فريدة محمد على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 18 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-7.