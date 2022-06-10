شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يصطدم بطارق مؤمن فى أول مواجهة مصرية إنجليزية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقى طارق مؤمن، اليوم الجمعة، فى منافسات الدور نصف النهائى، مع محمد الشوربجى المصنف الثالث، والذى قرر مؤخرا اللعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش بدلا من مصر، لتكون هذه المباراة هى المواجهة الأولى بين الشوربجى ولاعب مصرى، بعد تحول انتماء محمد الشوربجى.
وفاز طارق مؤمن على مواطنه عمر مسعد في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-2, 7-11, 11-7 .
كمل فازت فريدة محمد على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 18 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-7.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمى، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندى بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج على فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.
وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.
واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.