شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعيد ذكريات التألق على هامش مران فيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر ذكريات التألق على المستطيل الأخضر، حيث شارك فى تدريبات الفريق التى أقيمت استعداداً لمباراة إنبى، حيث قام بتوضيح بعض الجمل الفنية للاعبين.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي يوم 18 يونيو الجارين، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.



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من ناحية أخرى فعل مسئولو فيوتشر بند شراء ثنائى وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وكان ثنائي وادي دجلة قد تلقى عروضاً من العديد من أندية الدوري، أبرزها الأهلي والزمالك، بعد تألقهما مع فيوتشر في الفترة الأخيرة، وشارك أحد عاطف مع فيوتشر في 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك "بوبو" في 17 مباراة سجل خلالها سجل 3 أهداف وصنع هدفين.