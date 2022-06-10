شكرا لقرائتكم خبر عن خطايا إيهاب جلال أمام إثيوبيا تكبد الفراعنة خسارة صادمة فى رحلة التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزيمة صادمة تلقاها المنتخب الوطني في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة أمام إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس بمالاوى.

وشهدت المباراة عدة خطايا فنية من جانب إيهاب جلال مدرب الفراعنة، الذي تلقى أول هزيمة في ثاني مبارياته الرسمية مع المنتخب بعد توليه المسئولية خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش.

بدأ جلال مباراة إثيوبيا بتشكيل غير متناسق من الناحية الفنية، حيث اعتمد على عمر جابر في قيادة الجبهة اليمنى للمنتخب، على الرغم من أن عمر كمال لاعب فيوتشر كان المرشح الأول للعب أساسياً فى ذلك المركز، وتسبب خطأ جلال فى استقبال الفراعنة للهدف الأول أمام المنتخب الإثيوبى.

كما سقط مدرب الفراعنة فى خطأ آخر بالاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على الرغم من أن اللاعب لم يشارك في هذا المركز كثيراً مع الأهلي، وخاصة في ظل تراجع مستواه بالفترة الأخيرة، ليتسبب في استقبال الفراعنة للهدف الثاني، وكان من المتوقع أن يبدأ جلال بكريم حافظ.

اعتمد إيهاب جلال خلال المباراة على تغيير مركز كل من عمر مرموش وأحمد سيد زيزو على الأطراف، وهو ما تسبب فى حالة ارتباك في وسط الملعب وهجوم الفراعنة الذي غابت شراسته بشكل واضح على مرمى إثيوبيا، بالإضافة إلى تأخير التغييرات بالدفع بأحمد عاطف وأحمد رفعت في الدقيقة 86 وهو وقت غير كافٍ ليصنع اللاعبان الفارق مع المنتخب.