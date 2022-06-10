شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد 14 يونيو موعداً لانطلاق دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة عن موعد انطلاق مسابقة الدورى العام للعمومى لمرحلتى المحترفين والدرجة الأولى، والمقرر إقامته بنادى الجزيرة الرياضى بالزمالك، وينطلق دورى الاسكواش من يوم الثلاثاء 14 إلى السبت 18 يونيو الجارى.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمى، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندى بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج على فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.

وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.

يذكر أن البطل المصرى على فرج توج خلال مايو الماضى ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي ، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمي ، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التي حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادي دجلة، ببطولة العالم في ثلاث نسخ أعوام، 2019،2021، 2022.