شكرا لقرائتكم خبر عن المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.. الشعبانى يهدد باللجوء للفيفا والمصرى يبحث عن حل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المفاوضات بين مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية والتونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق إلى طريق مسدود، بعدما رفض معين الشعباني عرض إدارة النادى البورسعيدى متمسكاً بالحصول على مستحقاته المتأخرة والتى تقدر بقيمة شهرين أى نحو 160 ألف دولار.

وكان المصري قد عقد عدة اجتماعات مع الشعباني من أجل الوصول إلى حل ودى لإنهاء التعاقد بشكل رسمى دون اللجوء إلى الفيفا، إلا أن المدرب التونسى هدد باتخاذ كل السبل القانونية لضمان الحصول على مستحقاته المادية.

وتسود حالة من الترقب بين جماهير النادي البورسعيدى فى انتظار حسم مصير المدرب التونسى، والإعلان بشكل رسمى عن التعاقد مع حسام حسن لتدريب الفريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب للمصرى أمام المنصورة والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل بمنافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

ورفض مسئولو المصرى الإعلان بشكل رسمى تولى حسام حسن تدريب الفريق البورسعيدي، إلا بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي مع معين الشعباني.

ويحتل النادي المصري المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من خوض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخرى.