شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى فرصة الأهلى لتجهيز بدر بانون لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للأهلى، خلال الأيام الحالية، الدولى المغربى بدر بانون مدافع الفريق للعودة بشكل أساسى فى مباراة الزمالك المرتقبة، المُقرر لها يوم 19 يونيو الجارى فى الدورى المصرى.

ويحرص الجهاز الفنى بالتنسيق مع مدربى اللياقة البدنية على رفع لياقة اللاعب من خلال منحه حصص تدريبية مُكثفة بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى جزء من تدريبات الأهلي الجماعية مؤخراً.

وينوي الجهاز الفني للأهلي منح بدر بانون فرصة المشاركة لعدة دقائق فى مباراة إيسترن كومبانى المقرر لها يوم 15 يونيو الجارى تمهيداً للمشاركة أساسياً في لقاء القمة المرتقب.

وعقد سامي قمصان المدرب العام للأهلي، والذي يقود تدريبات الفريق حالياً، جلسة خاصة مع بدر بانون مدافع الفريق على هامش مران المارد الأحمر، أمس، واطمأن قمصان على حالة بانون الذى عاد للمشاركة بشكل تدريجى فى جزء من تدريبات الفريق الجماعية مؤخراً بعد فترة غياب طويلة قاربت على الـ6 أشهر بسبب إصابته بالتهابات فى عضلة القلب نتيجة مُضاعفات فيروس كورونا.

واستأنف فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه مساء أمس الخميس، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب ودية المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي أول أمس ، الثلاثاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلى لمباراة المصرى بالسلوم الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلى مران اليوم على ملعب التتش تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام الذي يقود التدريبات بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني المتواجد حالياً في المغرب لحضور تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تُقام في المغرب.