شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى فتحى يلعب دور البطولة فى صراع القطبين بميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك السابق والتعاون السعودى حاليا حلقة الصراع بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بعد تردد أنباء قوية عن احتمالية انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

بدأ مصطفى فتحى مسيرته الكروية داخل جدران نادى الزمالك، ليخطف الأنظار بعد تصعيده من قطاع الناشئين فى موسم 2013/2014، وبلغ إجمالى مشاركات فتحى مع الزمالك 156 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 16 هدفا آخر.

وخاض مصطفى فتحي تجربة مميزة مع فريق سموحة، والذى أعير إليه في الموسم الماضي، حيث لعب فتحي 27 مباراة مع الفريق السكندري، سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.

أما مع التعاون السعودي والذي لعب له مصطفى فتحي خلال فترتين مختلفتين، فشارك مصطفى فتحي في 24 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه.

وتبلغ القيمة التسويقية لمصطفى فتحي في آخر تحديث لها عبر موقع "ترانسفير ماركت" مليون يورو، وحصد اللاعب 6 ألقاب عبر مسيرته الكروية جاءت جميعها مع نادي الزمالك حيث توج ب 3 ألقاب كأس مصر، ولقب وحيد من الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.