شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان بعد التأهل لـ"مستر أولمبيا": أعانى من انزلاق غضروفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شعبان ببطولة تورنتو لكمال الأجسام والمتأهل إلى بطولة مستر أولمبيا، إنه شارك في بطولة كاليفورنيا في نهاية مايو الماضي وحصل على المركز الثاني، بعدها بأسبوع سافر إلى كندا وخاض منافسات تورنتو وحصل على المركز الأول.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنه أصيب بانزلاق غضروفي، وكان من الصعب عليه أن يستكمل المنافسات، ونصحه الأطباء بالخضوع لجراحة، لكن هذا يعني أن مشواره الرياضي انتهى، لكنه أصرّ على استكمال اللعب والظهور بشكل جيد.

وتابع: "أصعب ما واجهته أن ألم الانزلاق الغضروفي كان يزيد أثناء اللعب، وكنت ألعب مع بيج رامي في نفس النادي قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا أصدقاء من زمان وبننافس بعض حاليا، وفي تواصل بيننا دايما، والمنافسة شريفة بيننا".