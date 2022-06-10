شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة موسيمانى لحسم الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ"فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيمانى مساء الثلاثاء الماضى موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.

وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التى تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور فى اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.

وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة على أن يكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.