بعثة منتخب مصر تصل لمطار القاهرة بعد الخسارة من إثيوبيا

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من مالاوى بعد خوض مباراة إثيوبيا فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، والتى خسرها الفراعنة بهدفين دون رد.

ويستعد المنتخب بقيادة إيهاب جلال لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل فى الأراضى الكورية، ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال قائمة المنتخب لهذه المواجهة، والتى ستشهد العديد من الغيابات وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، كما ستشهد القائمة العديد من اللاعبين الجدد لمنحهم الفرصة فى المباراة الودية.

وفى نفس السياق كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه تلقى خطابًا من نظيره الكورى الجنوبى حول تكاليف الطائرة الخاصة التى ستقل بعثة منتخب مصر إلى كوريا لخوض المباراة الودية المقررة بين المنتخبين.

وذكر الاتحاد المصرى لكرة القدم، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الكورى الجنوبى يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التى ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول، للشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لبنود التعاقد"، وأضاف أن الاتحاد الكورى الجنوبى شدد فى خطابه على التزامه الكامل بتنفيذ كل بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية.