الامارات | المغرب يرد الصاع صاعين على جنوب إفريقيا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرد الصاع صاعين على جنوب إفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول منتخب المغرب تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه الجنوب إفريقي (2-1)، الخميس، في مستهل مشواره في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

فاجأ المهاجم الجنوب إفريقي، لايل برينت فوستر، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صفارة البداية.

ورد المغرب الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، يوسف النصيري وأيوب الكعبي في الدقيقتين (51، و87) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وحصد المغرب نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الـ11، التي تضم أيضا منتخب ليبيريا، بينما انسحب منتخب زيمبابوي.

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