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شوبير يطالب برحيل اتحاد الكرة واستقالة جماعية لإدارة منتخب مصر

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة ل اتحاد الكرة برئاسه جمال علام عقب هزيمة المنتخب أمام إثيوبيا في الجولة الثانية ل التصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ .

وطالب شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت اتحاد الكرة بضروره تقديم  اتحاد الكرة ل استقاله جماعية خاصة عقب الأخطاء الجسيمة التي وقع بها الاتحاد في عدد من أهم الملفات التي تولاها .

واكد شوبير أن اتحاد الكرة كان السبب الرئيسي في هزيمة الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا عقب اخفاء مسؤولا الاتحاد لخطاب الاتحاد الافريقي “ الكاف ” وتقديم الاتحاد كل الفرص للاتحاد المغربي لإقامة المباراة النهائية وتتويج الوداد بها .

وتابع أن كل ما حدث مر مرور الكرام لتاتي مباراة اليوم أمام اثيوبيا والتي وصفها ب “ المهزله الكرويه ” مشددا أن ما حدث كارثه والمنتخب قدم أداء دون المستوي .

وأكمل أن المنتخب كول المباراة لم يهدد مرمي اثيوبيا مطلقا مشددا أنه عندما شاهد الاحصائيات عقب المباراة صدم منها .

وتابع أن تلك الاحصائيات صورت له أن المنتخب كان يواجه البرازيل وليس اثيوبيا .

وتابع أن ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب يجب أن برجل بصحبه اتحاد الكرة و تعيين جهاز فني اخر علي مستوي عالي .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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