عقب الهزيمة أمام إثيوبيا .. ماذا فعل حازم إمام ومحمد بركات؟

الشارقة - اميمة ياسر - رفض كل من حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، التوجه لغرفة خلع الملابس التي يتواجد فيها اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة من إثيوبيا.

وجاء موقف الثنائي اعتراضًا على الأداء الذي قدمه المنتخب أمام إثيوبيا.وسقط المنتخب المصري في مباراة كارثية أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "بينجو الدولي" بمالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وظهر المنتخب المصري بدون أنياب طوال أحداث المباراة ولم يهدر أي فرص خطيرة حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت تهديد مرمى إثيوبيا عن طريق إبراهيم عادل قبل نهاية اللقاء بثواني قليلة.

وأحرز اللاعب داوا هوتيسا هدف التقدم في الدقيقة 20، من خطأ فادح من دفاع وحارس المنتخب الوطني بعد عرضية أرضية ارتطمت في هوتيسا ودخلت شباك الفراعنة.

وفي الدقيقة 24، انطلق أبو بكر ناصر بالكرة من وسط الملعب في هجمة مرتدة خطيرة انفرد على إثرها بالحارس محمد أبو جبل وسدد كرة أرضية مرت من الحارس ولكنها ارتطمت في القائم الأيمن وتهادت أمام المرمى حتى خروجها إلى خارج الملعب.

وأحرز اللاعب شيمليس بيكيلي الهدف الثاني في الدقيقة 40، من خطأ دفاعي من تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى بيكلي داخل منطقة الجزاء سددها قوية إلى داخل شباك الحارس محمد أبو جبل.

كما ألغى الحكم جيورجيس جاتوجاتو هدف لإثيوبيا، بجانب إنقاذ الحارس محمد أبو جبل لإنفراد تام أمام شيمليس بيكيلى.

وبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأيمن أشرف والونش ومحمود علاء وعمر جابر في خط الدفاع ، وعمرو السولية وأمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط ، وعمر مرموش وأحمد السيد زيزو تحت رأس الحربة مصطفى محمد.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من محمد الشناوي ، محمد صبحي ، أحمد عاطف ، أحمد رفعت ، باهر المحمدي ، ابراهيم عادل ، كريم حافظ ، محمد ابراهيم ، مهند لاشين ، عمر كمال.

بينما شهدت قائمة المباراة خروج كلا من أحمد حمدي ، محمود جاد ، حمدي فتحي

وتضم مجموعة مصر كلا من منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا .

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1 - اثيوبيا 3 نقط

2- مالاوي 3 نقاط

3- غينيا 3 نقاط