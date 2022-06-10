شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك لاراحة بن شرقى أمام الداخلية بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاراحة المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن منافسات كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة المقرر لها 19 من نفس الشهر وهي المباراة التي يضعها الجهاز الفني في مقدمة اهتماماته خلال الفترة المقبلة لانها ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدورى وشكل المنافسة هذا الموسم.

ويرغب فيريرا في تجهيز القوة الضاربة للفريق بدنيا وفنيا قبل مواجهة الأهلي وذلك من خلال منحهم راحة في مباراة الداخلية والاعتماد علي الناشئين والبدلاء.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل الجهاز الفني إن فيريرا بدأ في وضع اللمسات النهائية حول التقرير الذي سيقدمه لادارة الكرة بالنادي ويتضمن التقرير المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها وكذلك الراحلين بنهاية الموسم الحالي.

وتضمن التقرير 3 مراكز يحتاج فيريرا لتدعيمها في الصيف وهي المهاجم الصريح والظهير الأيمن والارتكاز، فيما طلب رحيل 7 لاعبين، علي ان يتم تقييم المعارين عقب عودتهم وخوضهم تدريبات تحت اشراف المدير الفني.

من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك ، الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والنيجيري جون ايبوكا مهاجم انبي في مقدمة أولوياتها لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، حيث طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق تدعيم خط الهجوم بمهاجم سوبر اجنبي.

ويوجد اتجاه داخل إدارة الكرة للتعاقد مع احد الثنائي ويضع ايبوكا في المرتبة الاولي ثم مابولولو وذلك بعد مراقبة دقيقة لمستوى الثنائي في الدورى هذا الموسم، وذلك لبناء خط هجوم قوي في ظل الانباء التي انتشرت عن تراجع سيف الجزيري عن الرحيل نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لعودة مروان حمدي المعار الي سموحة.