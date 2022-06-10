شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود من مالاوى اليوم.. وإيهاب جلال يبدأ التجهيز لودية كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر اليوم الجمعة، إلى القاهرة قادمة من مالاوى في طائرة خاصة بعد خوض الفراعنة مواجهة إثيوبيا، التي أقيمت أمس في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المقرر لها 2023 في كوت ديفوار.

ويستعد المنتخب بقيادة إيهاب جلال لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في الأراضى الكورية، ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال قائمة المنتخب لهذه المواجهة، والتي ستشهد العديد من الغيابات والتي يأتي في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، كما ستشهد القائمة العديد من اللاعبين الجدد لمنحهم الفرصة في المباراة الودية.

وفي نفس السياق ، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تلقى خطابًا من نظيره الكوري الجنوبي حول تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة منتخب مصر إلى كوريا لخوض المباراة الودية المقررة بين المنتخبين.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول، للشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لبنود التعاقد" ، وأضاف أن الاتحاد الكوري الجنوبي شدد في خطابه على التزامه الكامل بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية.