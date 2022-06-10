الامارات | ​بتصويت اللاعبين.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن ​بتصويت اللاعبين.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الخميس جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته.

وتفوق صلاح على لاعبين أمثال البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي حامل اللقب الذي فاز بالجائزة في العامين الماضيين.

وأنهى صلاح الموسم في صدارة هدافي الدوري الممتاز الى جانب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام (23 هدفًا لكل منهما)، كما كان أفضل ممرر للكرات الحاسمة (13).

ورغم أنه لم يتمكن من قيادة فريقه الى لقب الدوري او دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا متخلفًا بنقطة عن سيتي وخسر النهائي القاري ضد ريال مدريد الاسباني، حصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية بعد 2018.

وقال في مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين "من الرائع دائمًا حصد الالقاب، أكانت فردية أو جماعية (...) هذه الجائزة مهمة جدًا، خاصة لأنها ممنوحة من اللاعبين".

وتابع "على الصعيد الفردي، يظهر ذلك أنك عملت جاهدًا وأنك تحصل على ما عملت من أجله، نوعًا ما".

وتواجد ستة لاعبين من ليفربول في فريق العام هم صلاح والسنغالي ساديو مانيه والاسباني تياغو ألكانتارا والمدافعان ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وأكمل الفريق البرتغالي كريستاينو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الذي حل ثانيًا في ترتيب الهدافين في الدوري (18 هدفا)، مواطناه برناردو سيلفا وجواو كانسيلو (مانسشتر سيتي)، دي بروين، والالماني أنتونيو روديغر مدافع تشلسي. وكان غريبًا غياب سون عن فريق العام.

وحصد فيل فودن (22 عامًا) مهاجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب.

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