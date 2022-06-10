شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستقر على ضم 5 لاعبين استعدادا للسفر إلى كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر على ضم 5 لاعبين جدد إلى قائمة الفراعنة استعدادا لموجهة كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال مباراة كوريا الجنوبية الودية لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى، وتحديد موقفهم من الاستمرار مع منتخب مصر الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة صباح غد السبت متجه إلى العاصمة الكورية سول، وسوف تستغرق الرحلة ما يقرب 12 ساعة طيران.

وكان أعلن الاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم، نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبى مصر وكوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى، على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع إلى 70 ألف مشجع تقريبا.