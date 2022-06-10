شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينافس الأهلي للحصول على خدمات الجزائرى القندوسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات شفوية مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري ، والذى تألق في مباريات فريقه في الموسم الحالي، وقاد وفاق سطيف الي الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

وقام بعض وكلاء اللاعبين بترشيح القندوسي لمسئولي الزمالك ونال اعجاب مسئولي النادي الأبيض، وسيتم عرض الامر علي البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لابداء رأيه الفني في التعاقد مع اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية معه.

وكانت تقارير صحفية جزائرية قد كشفت عن اقتراب أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف من صفوف فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك، على عدم التجديد مع أيمن حفنى نجم الفريق والاكتفاء بعقده الحالي الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويدرس مسئولو الزمالك منح أيمن حفنى منصب في إدارة الفريق الكروى الأول أو العمل في قطاع الناشئين بالنادى، إذا استقر اللاعب على اعتزال كرة القدم فى نهاية الموسم، تقديرا على كل ما قام به مع الزمالك طوال تاريخه.

وخاض أيمن حفنى تدريبات منفردة رفقة شيكابالا تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال ، وأدى شيكابالا وحفنى الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدى الثنائى تدريبات منفردة بالكرة، فى إطار سعى الجهاز الفنى لتجهيزهما للمشاركة فى المباريات المقبلة.

وعلي صعيد مختلف يعكف مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي على دراسة كل القضايا المرفوعة على النادى من اللاعبين الأجانب السابقين أو المدربين أو الأندية التى قدمت شكاوى للاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل إنهائها قبل نهاية شهر يونيو الجارى.