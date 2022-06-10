شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف مناقشة السير الذاتية لمدربين أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى فى دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب، تحسبا لرحيل بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى، بعدما توترت علاقته مع إدارة الكرة بالنادى وبات هناك اتجاه قوى داخل مجلس الإدارة وشركة الكرة بضرورة إقالته والبحث عن مدير فنى جديد.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى فى استعراض السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب على أعلى مستوى من أجل اختيار أفضل الأسماء المتاحة فى سوق الانتقالات فى الوقت الحالى، مستفيدا من انتهاء الدوريات فى غالبية الدول الأوروبية والعربية والبحث عن مدير فنى يليق بالفريق الأحمر، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الحالى بمصر، وهو ما قد يتسبب فى ارتباط المدربين المميزين مع فرق أخرى.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على استقدام مدير فنى أجنبى للتعاقد معه وخلافة موسيمانى فى تدريب الأهلى الذى يترقب قرار انتهاء ارتباطه مع الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة التى أطلقها لوسائل الإعلام الجنوب أفريقية واستفز بها إدارة الأهلى وجماهيره الغفيرة، وبدأت بوصلة الأهلى التحرك نحو العودة للمدارس الأوروبية.