شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لتجهيز هداف إيسترن كومبانى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، الجهاز الطبى بضرورة تجهيز أحمد أمين قفة هداف الفريق، الذى يعانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى أبعدت اللاعب عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى المقرر لها 15 يونيو الجارى.

ويحاول الجهاز الطبى بنادى إيسترن كومبانى تجهيز أحمد أمين قفة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى، حيث عانى اللاعب من الإصابة فى الضامة قبل التعافى منها ليصاب بشد فى الخلفية وهى الإصابة التى أبعدته عن المواجهتين الوديتين التى خاضهما الفريق أمام المتحدة والمقاولون العرب، والتى فاز الفريق فى الأول بهدف نظيف وتعادل سلبيا فى الثانية.

ومن المقرر أن يشارك أحمد أمين قفة فى مران مران إيسترن كومبانى، اليوم الجمعة، والذى يعود بعد راحة 24 ساعة منحها علاء عبد العال للفريق أمس الخميس، بعد المباراتين الوديتين التى خاضها الفريق الثلاثاء والأربعاء.

ونجح أحمد أمين قفة فى تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 10 مباريات خاصها هذا الموسم مع إيسترن كومبانى، وهو هداف الفريق في الدورى، حيث ساهم في 5 أهداف من 15 هدفا سجله الفريق في الدورى.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.