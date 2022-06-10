شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة موريشيوس للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائى بطولة موريشيوس للاسكواش، التى تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال و30 ألف دولار للسيدات.

وشارك فى البطولة مجموعة بارزة من نجوم الاسكواش المصرى، رغم انسحاب الثنائى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وكذلك فارس الدسوقى لاعب سبورتنج، بعد ثبوت إصابتهما بكورونا.

وفى منافسات الرجال شارك 7 لاعبين وهم: مروان الشوربجى، مازن هشام، طارق مؤمن، مازن جمال، يحيى النوسانى، عمر مسعد، وكريم الحمامى.

بينما فى منافسات السيدات شاركت 5 لاعبات وهن: فريدة محمد، نور رامى، إنجى حمودا، نادين قطب، وملك فتحى.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمى، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندى بول كول على الصدارة، إلا أن تتويج على فرج ببطولة العالم فى مايو الماضى ضمن الصدارة للاعب وادى دجلة.