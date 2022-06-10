شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكره المغلق اليوم بعد وديتى دجلة والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الجمعة، منتخب الشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية لمحمود جابر، معسكرهم المغلق المقام بأحد فنادق القاهرة، والذي تخلله بعض المباريات الودية على هامش الاستعداد لتصفيات كاس العرب للشباب وكأس الأمم الأفريقية.

والتقى شباب الفراعنة خلال معسكرهم بفريقي دجلة والجونة، وشهد المعسكر استدعاء يوسف طاهر مدرب حراس منتخب الناشئين بعد إصابة إيهاب جلال مدرب حراس الفريق بكورونا قبيل انطلاق المعسكر بساعات.

كما شهد المعسكر استدعاء 30 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، وتم تقسيم المعسكر على مرحلتين المرحلة الأولى كانت من 21 مايو وحتى 30 مايو وكانت المعسكر مفتوحا، والمعسكر الأخر كان مغلقًا من 1 يونيو وحتى 10 يونيو.

وانتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني، مكون من: محمود جابر مديرا فنيا ، وكرم مرسي مدربا عاما، حمدي حمدان مدربا مساعدا، إيهاب جلال مدربا لحراس المرمى، الدكتور ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.