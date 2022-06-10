شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثلاثى الأهلي يحدد موقفهم من المشاركة بمباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثى طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم لاعبو الاهلى لفحص طبى لتحديد موقفهم من مباراة المصرى بالسلوم المقرر لها الاحد المقبل بدور الـ 32 لكأس مصر.

ويعانى طاهر محمد طاهر من إجهاد عام تسبب في غيابه عن ودية الاهلى مع الدفاع الجوى التي فاز بها المارد الأحمر بخماسية دون رد مساء الثلاثاء الماضى فيما تم استبعاد ياسر إبراهيم من السفر مع المنتخب الوطنى لمالاوى لمواجهة أثيوبيا بسبب إصابته بنزلة برد شديدة فيما لايزال محمد عبد المنعم في مرحلة التأهيل من مزق العضلة الضامة الذى تعرض له في وقت سابق.

وسيغيب عن الأهلي في مباراته أمام المصري بالسلوم جميع لاعبيه الدوليين، سواء من نجوم منتخب مصر أو المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك بسبب انشغالهم بخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.