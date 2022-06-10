شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل الداخلية لموجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية الرتوش الأخيرة لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر والمقرر لها الأثنين المقبل، في مواجهة يسعى خلالها المدير الفني للفوز والتأهل وتتويج موسمه المميز مع الداخلية بعد الصعود للدوري الممتاز.

واكتفى الجهاز الفنى لفريق الداخلية بمواجهة الإسماعيلى الودية، لتجهيز الفريق لمباراة الزمالك فى دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 13 يونيو الجارى، وانتهت المباراة الودية بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة سيد عيد عدم خوض وديات جديدة والاكتفاء بالتدريبات الجماعية للفريق خوفا من الإجهاد الذى قد يعانى منه اللاعبون، خاصة أن الفريق انتهى للتو من مسابقة دورى القسم الثانى والتى انتهت السبت الماضى وحسم من خلالها الفريق الصعود للدورى الممتاز.

ويعد الصعود الحالى للداخلية الثالث الذى يحققه سيد عيد فى مسيرته التدريبية خلال عشر سنوات فقط، حيث سبق وصعد بنادى النصر مرتين خلال ولايته مع أبناء مصر الجديدة التى استمرت ثلاثة عشر عاما، ونجح خلالها في صناعة العديد من النجوم سواء من أبناء النادي أومن مواهب القسم الثالث ليكونوا أعمدة الأندية في الدوري الممتاز.